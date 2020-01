Campionato di Calcio femminile: il punto sulla Serie A

Il calcio femminile sta diventando pian piano una realtà consolidata nel panorama sportivo. Sicuramente la cassa di risonanza dei Mondiali di Francia 2019 e la conseguente visibilità ha giovato a tutto il movimento calcistico femminile, soprattutto in Italia, con le azzurre di Milena Bertolini che ci hanno appassionato fino ai quarti di finale persi contro l’Olanda. Si è ben lontani, però, da un riconoscimento salariale al livello del calcio maschile così come una piena parità, anche se la strada sembra essere stata tracciata. Basti pensare che la UEFA ha riconosciuto ufficialmente il calcio femminile solo nel 1971, mentre il primo campionato mondiale promosso dalla FIFA si è svolto nel 1991 in Cina. Nel 2017 la UEFA ha lanciato la campagna #WePlayStrong per incentivare le ragazze a giocare a pallone e si basa sui risultati di una ricerca dell’Università di Birmingham, che ha indagato sui benefici psicologici, fisici ed emotivi del calcio per le ragazze. La campagna recita letteralmente “Il calcio è molto più che divertente. È ciò che ci rende più forti e più sicuri. E questo deriva dall’essere l’uno con l’altro, dentro e fuori dal campo. La UEFA vuole che ogni ragazza si senta benvenuta per giocare, perché insieme #WePlayStrong.” A seguito di questa campagna, molti investimenti sono stati fatti nel calcio femminile a livello mondiale e anche da noi dalla stagione passata si ha la possibilità di vedere le partite della Seria A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Il massimo Campionato femminile è organizzato in un girone all’italiana con andata e ritorno, comincia ad Ottobre e termina a Maggio ed è composto da 12 squadre. La prima classificata vince lo Scudetto ed accede automaticamente alla UEFA Women’s Champions League insieme alla seconda. Le ultime 2 retrocedono in Serie B. Quali sono le squadre della nostra Seria A Femminile? Conoscete tutte le squadre partecipanti? Vi ricordiamo che potete seguire RadioGoal24 anche tramite la nostra pagina radio ed il nostro canale spreaker.

