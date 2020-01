Bournemouth-Aston Villa: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 1 febbraio alle ore 16:00 si giocherà un importante match in chiave salvezza, per la venticinquesima giornata di Premier League: Bournemouth-Aston Villa, appuntamento al Vitality Stadium (o Dean Court, per i più nostalgici!). La classifica ci racconta di due squadre in lotta serrata per restare in Premier: le Cherries sono diciottesime con 23 punti mentre i Villans sono appena sopra, sedicesimi, con 25 punti raccolti fin qui. Eddie Howe è saldamente a cavallo della panchina del Bournemouth, nonostante la posizione di classifica, nonostante un mercato fermo ed il malumore comprensibile del pubblico, anche se i tifosi difendono a spada tratta l’operato del proprio giovane condottiero che tra mille difficoltà comunque tiene a galla la nave; dopo la grande epidemia di infortuni patita, la situazione in infermeria va man mano migliorando ma al momento restano ancora out Brooks, Daniels, Danjuma, King, Mepham, Stacey e Stanislas. Dean Smith, a differenza del collega Howe, ha ricevuto regali dalla propria società: per sostituire gli infortunati McGinn e Wesley ha ricevuto in dono Drinkwater e Samatta, dunque aumentano le frecce nella faretra dell’Aston Villa; oltre ai già citati Wesley e McGinn, Smith avrà fuori anche i portieri Steer ed Heaton. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bournemouth-Aston Villa:

Bournemouth-Aston Villa probabili formazioni:

Probabile formazione Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Rico; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; Solanke, Wilson.

Probabile formazione Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Nakamba, Drinkwater, Targett; Trezéguet, El Ghazi, Grealish.

Bournemouth-Aston Villa quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.55 3.35 2.10 1.70 1.57 2.30 2.05 3.40 3.50 2.05 1.72 1.62 2.15 2.11 3.50 3.43 2.05 1.72 1.58 2.29

Sarà una sfida delicata e le tante assenze importanti da entrambe le parti ci fanno propendere per un NO GOAL o un UNDER 2,5.

Bournemouth-Aston Villa dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

