Wolfsburg-Hertha: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Wolfsburg, due sconfitte consecutive, vuole tornare a fare punti per continuare a sognare un posto nella prossima Europa League. L’Hertha, reduce dal pesante quattro a zero subito dal Bayern Monaco, deve fare punti in ottica salvezza. I padroni di casa si presenteranno con il classico 4-3-3. Tra i pali Casteels protetto dalla coppia centrale formata da Tisserand e Brooks mentre le corsie saranno presidiate da Mbabu e Roussillon con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Guilavogui con la forza fisica di Schlager e il dinamismo di Arnold. In avanti Weghorst supportato, ai lati, da Steffen e Brekalo. Ospiti che risponderanno con il 4-2-3-1. In porta spazio a Jarstein con la linea difensiva guidata da Boyata al cui fianco ci sarà Torunarigha con le corsie presidiate da Klunter e Plattenhardt il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo con la forza fisica di Ascacibar e la qualità di Grujic. Sulla trequarti Darida con due come Lukebakio e Dilrosun sulle corsie. L’unica punta sarà Selke. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolfsburg-Hertha:

Wolfsburg-Hertha probabili formazioni:

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Steffen, Weghorst, Brekalo.

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Ascacibar, Grujic; Lukebakio, Darida, Dilrosun; Selke.

Wolfsburg-Hertha quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.80 3.70 4.50 1.83 1.87 1.77 1.95 1.80 3.60 4.25 1.87 1.87 1.80 1.90 1.84 3.55 4.44 1.87 1.87 1.77 1.98

Per questa partita consigliamo il Goal quotato tra l’1.77 e l’1.80.

Wolfsburg-Hertha dove vederla in TV

Per la partita tra Wolfsburg e Hertha non è prevista nessuna copertura televisiva.

