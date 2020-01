Union-Augsburg: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Union Berlino non vince dall’otto dicembre scorso quando si impose due a zero sul Colonia; da allora un pareggio, tre sconfitte e il bisogno di cambiare marcia per non ritrovarsi nella lotta salvezza. L’Augsburg, reduce da due sconfitte consecutive, vuole ritrovare i tre punti se vuole tenere vivo il sogno Europa League. Padroni di casa con il 5-4-1. In porta Gikiewicz con Subotic a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Friedrich e Parensen. Fondamentali i due esterni, Ryerson e Lenz, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Gentner e la fisicità di Andrich con due come Ingvartsen e Bulter sulle corsie. L’unica punta sarà Andersson. Ospiti con il classico 4-4-2. Tra i pali spazio a Koubek protetto dalla coppia di centrali Gouweleeuw-Jedvaj mentre sulle corsie, con il compito di alternarsi nella fase di spinta, agiranno Lichtsteiner e Max. In mezzo al campo la qualità di Baier e il dinamismo di Khedira con Richter e Vargas a presidiare le corsie. In avanti con Jensen ci sarà Niederlechner. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Union-Augsburg:

Union-Augsburg probabili formazioni:

Probabile formazione Union Berlino (5-4-1): Gikiewicz; Ryerson, Friedrich, Subotic, Parensen, Lenz; Ingvartsen, Gentner, Andrich, Bulter; Andersson.

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max; Richter, Khedira, Baier, Vargas; Jensen, Niederlechner.

Union-Augsburg quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.45 3.20 1.97 1.75 1.60 2.20 2.10 3.40 3.30 1.95 1.80 1.65 2.10 2.25 3.30 3.30 1.94 1.80 1.65 2.15

Per questa sfida consigliamo il Goal quotato tra l’1.60 e l’1.65.

Union-Augsburg dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Union e Augsburg non è prevista nessuna copertura televisiva.

