Bayern Monaco-Schalke: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bayern Monaco, reduce da quattro vittorie consecutive, vuole altri tre punti per non perdere terreno dal Lipsia capolista. Lo Schalke ha l’opportunità per dimostrare la propria candidatura al titolo. Padroni di casa che si schiereranno con il 4-2-3-1. Tra i pali Neuer protetto dalla coppia centrale Boateng-Alaba mentre sulle corsie agiranno Pavard e Davies con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la qualità di Goretzka e l’intelligenza tattica di Alcantara. Sulla trequarti Coutinho con due come Muller e Perisic a creare superiorità numerica sulle corsie. In avanti il solito Lewandowski. Ospiti che risponderanno con il 4-3-1-2. In porta spazio a Schubert con la linea difensiva guidata da Nastasic al cui fianco agirà Kabak mentre le corsie saranno presidiate da Kenny e Oczipka che dovranno svolgere entrambi le fasi di gioco. Regia affidata a Mascarell con Caligiuri e Serdar a dare qualità e sostanza al centrocampo. Schopf dovrà supportare le due punte Gregoritsch e Raman. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bayern Monaco-Schalke:

Bayern Monaco-Schalke probabili formazioni:

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Alcantara; Muller, Coutinho, Perisic; Lewandowski.

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Schubert; Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Schopf; Gregoritsch, Raman.

Bayern Monaco-Schalke quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.18 7.50 14.00 3.45 1.28 1.80 1.90 1.18 7.00 13.00 3.30 1.30 1.75 1.95 1.18 7.30 15.00 3.45 1.28 1.81 1.93

Il Bayern Monaco parte favorito con l’uno quotato 1.18. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.28 all’1.30.

Bayern Monaco-Schalke dove vederla in TV

La partita tra Bayern Monaco e Schalke verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

