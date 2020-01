Werder-Hoffenheim: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Werder Brema, dopo l’importantissimo successo nell’ultimo turno, deve dare continuità per credere ancora alla salvezza. L’Hoffenheim, reduce dalla sconfitta interna con l’Eintracht Francoforte, vuole ritrovare i tre punti per la lotta all’Europa League. I padroni di casa si schiereranno con il 3-5-2. Tra i pali Pavlenka con Vogt a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Toprak e Veljkovic. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Sahin con due come Eggestein e Klaassen a dare qualità al centrocampo. Fondamentali i due esterni, Bittencourt e Friedl, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti spazio a Sargent e Rashica. Ospiti che risponderanno con il 4-3-3. Tra i pali Pentke protetto dalla coppia centrale Nordtveit-Hubner con le corsie presidiate da Posch e Stafylidis il cui compito sarà quello di alternarsi nella fase di spinta. Regia affidata a Grillitsch con due come Rudy e Geiger a dare sostanza e dinamismo. In avanti Kramaric con Bebou e Dabbur a completare il tridente. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Werder-Hoffenheim:

Werder-Hoffenheim probabili formazioni:

Probabile formazione Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Toprak, Vogt, Veljkovic; Bittencourt, Eggestein, Sahin, Klaassen, Friedl; Sargent, Rashica.

Probabile formazione Hoffenheim (4-3-3): Pentke; Posch, Nordtveit, Hubner, Stafylidis; Rudy, Grillitsch, Geiger; Bebou, Kramaric, Dabbur.

Werder-Hoffenheim quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.60 2.80 2.45 1.50 1.40 2.70 2.35 3.60 2.70 2.50 1.50 1.42 2.65 2.42 3.55 2.81 2.48 1.50 1.40 2.81

Consigliamo due scommesse: l’Over2.5 a 1.50 e il Goal la cui variazione va dall’1.40 all’1.42.

Werder-Hoffenheim dove vederla in TV

La partita tra Werder Brema e Hoffenheim verrà trasmessa su Sky Sport Football.

