Leverkusen-Dusseldorf: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bayer Leverkusen, dopo due successi consecutivi, cerca altri tre punti per restare a contatto con il quarto posto. Molto diversa la situazione del Dusseldorf che ha bisogno di una vittoria se vuole credere nella salvezza. Padroni di casa con il 4-2-3-1. Tra i pali Hradecky protetto dalla coppia centrale Tah-Sven Bender mentre sulle corsie agiranno Lars Bender e Sinkgraven con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa la qualità di Demirbay e la forza fisica garantita da Baumgartlinger. Sulla trequarti Havertz con due come Bellarabi e Diaby a creare superiorità numerica sulle corsie. L’unica punta sarà Volland. Modulo speculare per gli ospiti. In porta spazio a Kastenmeier con la linea difensiva guidata da Ayhan al cui fianco agirà Hoffmann mentre le corsie saranno presidiate da Zimmermann e Suttner che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo Bodzek e Morales a dare forza fisica e dinamismo. Sulla trequarti Fink con Skrzybski e Kownacki larghi. In avanti Hennings. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leverkusen-Dusseldorf:

Leverkusen-Dusseldorf probabili formazioni:

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Sinkgraven; Baumgartlinger, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Diaby; Volland.

Probabile formazione Dusseldorf (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner; Bodzek, Morales; Skrzybski, Fink, Kownacki; Hennings.

Leverkusen-Dusseldorf quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 5.00 7.25 2.55 1.45 1.63 2.15 1.40 4.75 6.75 2.60 1.45 1.65 2.10 1.41 4.80 7.50 2.53 1.48 1.65 2.15

Il Leverkusen parte favorito con l’uno quotato tra l’1.40 e l’1.41. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.45 all’1.48 e il Goal quotato tra l’1.63 e l’1.65.

Leverkusen-Dusseldorf dove vederla in TV

La partita tra Leverkusen e Dusseldorf verrà trasmessa su Sky Sport Football.

