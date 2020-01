Manchester United-Burnley: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Mercoledì 22 gennaio alle ore 21:15 si affronteranno nel tempio di Old Trafford i padroni di casa del Manchester ed il Burnley, in quello che si preannuncia come uno dei match più interessanti della ventiquattresima giornata di Premier League. La classifica è buona ma non perfetta per entrambe: i Red Devils sono quinti con 34 punti e sono alla furiosa ricerca di vittorie per agguantare la zona Champions, i Clarets invece dopo un periodo terribile di risultati si sono destati vincendo nell’ultimo turno ed ora sono quattordicesimi con 27 punti. Ole Solskjær sta cercando rinforzi per il suo United: si parla di trequartisti, mediani e attaccanti, ma al momento l’obiettivo numero uno è un rifinitore che possa dare qualità sulla trequarti e si sta trattando fino alla morte per portare a Manchester il portoghese Bruno Fernandes, ma abbandonando il mercato e tornando al campo ci sono da registrare gli enormi passi in avanti che stanno facendo numerosi calciatori giovani lanciati da Solskjær e per questo motivo i tifosi stanno sostenendo in tutto e per tutto il lavoro del loro idolo che ora allena la loro squadra del cuore; assenze pesanti in casa United: out Rashford, Rojo, McTominay e Pogba, speranze flebili di convocazione invece per Tuanzebe che non è al meglio e non si è allenato ma ha smaltito le noie muscolari che lo avevano rallentato nelle ultime due settimane. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Manchester United-Burnley:



Manchester United-Burnley formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Williams; Fred, Matic; Greenwood, Mata, James; Martial.

Formazione ufficiale Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Wood.

Manchester United-Burnley dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su SkySport1 alle ore 21:15.

Nel podcast tematico sulla Premier League di questa settimana abbiamo fatto il punto sull'imminente ventitreesimo turno. La giornata offrirà numerosi match delicati: il Watford il miracolosa ripresa affronterà il malridotto Tottenham, Arsenal e Sheffield si sfideranno per continuare a credere nel sogno Europa League mentre Norwich e Bournemouth si affronteranno per rinvigorirsi di speranze salvezza in vista di maggio. Non solo match delicati, anche big match ci attendono: un interessante Newcastle-Chelsea si giocherà sabato sera, mentre domenica gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati su Anfield per Liverpool-Man Utd, la grande classica della Premier League