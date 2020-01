Eintracht-Lipsia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno ha trovato una vittoria fondamentale in ottica salvezza e ora cerca l’impresa contro la capolista della Bundesliga. Il Lipsia vuole continuare a vincere per continuare la corsa al titolo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Trapp protetto dalla coppia difensiva Abraham-Hinteregger mentre le corsie saranno presidiate da Toure e N’Dicka con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa La forza fisica di Rode e il dinamismo di Sow. Sulla trequarti Gacinovic con due come Chandler e Kostic sulle corsie. In avanti l’unica punta sarà Dost. Ospiti che risponderanno con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Gulacsi con la linea difensiva guidata da Upamecano al cui fianco giocherà Klostermann mentre le corsie vedranno la presenza di Halstenberg e Mukiele. Centrocampo con la regia di Haidara, l’intelligenza tattica di Laimer e il dinamismo di Adams. In avanti un Werner in grande forma con Sabitzer e Poulsen a completare il tridente. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Eintracht-Lipsia:

Eintracht-Lipsia probabili formazioni:

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Sow; Chandler, Gacinovic, Kostic; Dost.

Probabile formazione Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Mukiele; Laimer, Haidara, Adams; Sabitzer, Poulsen, Werner.

Eintracht-Lipsia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.00 4.25 1.77 2.70 1.40 1.40 2.75 4.00 4.00 1.75 2.65 1.44 1.45 2.55 4.03 4.05 1.80 2.73 1.42 1.43 2.70

Il Lipsia parte favorito con il due quotato tra l’1.75e l’1.80. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.40 all’1.44 e il Goal quotato tra l’1.40 e l’1.45.

Eintracht-Lipsia dove vederla in TV

La partita tra Dortmund e Colonia verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.