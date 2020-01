Friburgo-Paderborn: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Friburgo, dopo il successo nell’ultimo turno, vuole continuare a sognare la Champions League; completamente diverso il discorso per il Paderborn reduce dalla sconfitta con il Leverkusen. La salvezza sembra sempre più lontana. Padroni di casa che scenderanno in campo con il solito 3-4-3. Tra i pali Schwolow con Koch a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Gulde e Heintz. In mezzo al campo la qualità di Abrashi e la forza fisica garantita da Haberer. Fondamentali i due esterni, Schmid e Gunter, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. La punta, Petersen, avrà ai suoi lati Grifo e Holer. Gli ospiti risponderanno con il classico 4-4-2. In porta spazio a Zingerle protetto dalla coppia centrale Schonlau e Kilian mentre le corsie saranno presidiate da Jans e Drager che si alterneranno nella fase di spinta. In mezzo al campo tanta forza fisica grazie al duo Vasiliadis-Sabiri mentre larghi agiranno Proger e Antwi-Adjej. In avanti con Michel ci sarà Srbeny. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Friburgo-Paderborn:

Friburgo-Paderborn probabili formazioni:

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Schwolow; Gulde, Koch, Heintz; Schmid, Haberer, Abrashi, Gunter; Grifo, Petersen, Holer.

Probabile formazione Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Schonlau, Kilian, Drager; Proger, Vasiliadis, Sabiri, Antwi-Adjej; Michel, Srbeny.

Friburgo-Paderbon quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.77 4.00 4.25 2.60 1.45 1.40 2.65 1.75 3.90 4.20 2.60 1.45 1.48 2.50 1.81 3.85 4.20 2.63 1.45 1.40 2.81

Il Friburgo parte favorito con l’uno quotato tra l’1.75 e l’1.81. Consigliamo anche l’Over2.5 a 1.45 e il Goal la cui variazione va dall’1.40 all’1.48.

Friburgo-Paderborn dove vederla in TV

Per la partita tra Friburgo e Paderborn non è prevista nessuna copertura televisiva.

