Dortmund-Colonia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Borussia Dortmund, dopo il successo sul campo dell’Augsburg, vuole dare continuità di risultati per continuare a sperare nel titolo. Il Colonia, reduce da quattro successi consecutivi, è momentaneamente uscito dalla zona retrocessione. Vietato abbassare la guardia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. Tra i pali Burki con Hummels a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Akanji e Piszczek. In mezzo al campo la qualità di Brandt e la forza fisica garantita da Witsel. Fondamentali i due esterni, Hakimi e Guerreiro, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti esordio dal primo minuto per Håland (reduce da una tripletta in venti minuti) supportato, ai lati, da Hazard e Sancho. Ospiti che risponderanno con il 4-2-3-1. In porta spazio a Horn protetto dalla coppia centrale Bornauw-Czichos mentre le corsie saranno presidiate da Ehizibue e Katterbach che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo la forza fisica di Hector e l’intelligenza tattica di Skhiri. Sulla trequarti Uth con due come Jakobs e Thielmann sugli esterni. L’unica punta sarà Cordoba. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Dortmund-Colonia:

Dortmund-Colonia probabili formazioni:

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Piszczek; Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro; Hazard, Håland, Sancho.

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Jakobs, Uth, Thielmann; Cordoba.

Dortmund-Colonia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.75 9.00 2.95 1.35 1.65 2.10 1.30 5.50 8.50 2.95 1.36 1.65 2.10 1.31 5.55 9.35 3.04 1.35 1.65 2.15

Il Dortmund parte favorito con l’uno quotato tra l’1.30 e l’1.31. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.35 all’1.36 e il Goal a 1.65.

Dortmund-Colonia dove vederla in TV

La partita tra Dortmund e Colonia verrà trasmessa su Sky Sport Football.

