Sheffield-Manchester City: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il turno infrasettimanale di Premier League, nella ventiquattresima giornata, offrirà tra le tante interessanti gare anche una sfida d’alta quota tra due squadre con filosofie diverse: a Bramall Lane andrà in scena Sheffield-Manchester City, appuntamento per martedì 21 gennaio alle ore 20:30. La classifica ci racconta di un match tra squadre forti: le Blades settime con 33 punti stanno stupendo tutti quanti, i Citizens invece fieri ed orgogliosi si sono riportati in seconda piazza ed ora hanno 48 punti. Chris Wilder ha fondato la sua squadra su una difesa arcigna e delle ripartenze fulminanti, spesso finalizzate dai suoi centrocampisti box-to-box, proprio quest’arma potrebbe essere letale contro i forti palleggiatori del City; per il match non sarà assente alcun giocatore, l’unico ballottaggio sarà in attacco muove l’acciaccato m titolare McGoldrick, Sharp e Robinson si giocheranno una maglia accanto a Mousset. Pep Guardiola sta seriamente mettendo in dubbio la titolarità di Stones che qualche stecca l’ha presa in stagione, ora il centrale inglese rischia seriamente il posto in favore di Otamendi ed in più c’è da considerare anche che nel giro di tre settimane tornerà a pieno ritmo anche Laporte che è tornato ad allenarsi; Sané e Laporte non saranno della spedizione, c’è fiducia intorno a Mendy invece che ha recuperato dall’ennesima fatica muscolare e traumatica e dunque sarà tra i convocati. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Sheffield-Manchester City:

Sheffield-Manchester City probabili formazioni:

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Robinson, Mousset.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

Sheffield-Manchester City quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 7.00 4.50 1.45 2.35 1.55 1.67 2.05 8.25 4.75 1.35 2.30 1.57 1.83 1.87 7.95 4.75 1.40 2.30 1.57 1.77 1.98

Il NO GOAL ci sembra la giocata migliore, ma anche la vittoria del City ci piace come puntata.

Sheffield-Manchester City dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 20:30 in formato Diretta Gol.

