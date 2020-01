Chelsea-Arsenal: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedì 21 gennaio alle ore 21:15 la Premier League indosserà uno dei suoi vestiti migliori per uno dei derby più attesi dell’anno: luci a Stanford Bridge dove si daranno battaglia Chelsea-Arsenal, match della ventiquattresima giornata. La classifica racconta di due squadre distanti addirittura dieci punti: Blues quarti con 39 punti, Gunners decimi con 29 punti. Frankie Lampard sa cosa vuol dire giocare un derby londinese: ora in panchina da allenatore ma soprattutto da calciatore ne ha disputati (e decisi!) moltissimi e pertanto i tifosi del Chelsea aspettano questa partita più di qualunque altra, anche considerata la distanza in classifica e quindi i pronostici in loro favore; per il match saranno out Loftus-Cheek e Pulisic, mentre Reece James andrà al ballottaggio con Emerson per una maglia da titolare in difesa sulla fascia opposta ad Azpilicueta. Mikel Arteta, seppur amatissimo dai tifosi dei Gunners, sa bene che una sconfitta nel derby potrebbe essere piuttosto pesante sul giudizio riguardo al suo lavoro all’Arsenal, lavoro che in effetti non ha ancora dato grandi risposte essendo comunque una sfida piuttosto complicata; i calciatori out per questo match saranno numerosi: fuori per squalifica Aubameyang, out invece per infortunio Nelson, Tierney, Chambers e Kolasinac. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Chelsea-Arsenal:

Chelsea-Arsenal probabili formazioni:

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson; Kanté, Jorginho; Willian, Kovacic, Mount; Abraham.

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pépé, Ozil, Martinelli; Lacazette.

Chelsea-Arsenal quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.75 3.80 4.50 2.20 1.60 1.55 2.30 1.70 3.90 4.40 2.30 1.57 1.60 2.20 1.79 3.65 4.60 2.20 1.62 1.55 2.35

Ci aspettiamo fuoco e fiamme, dunque GOAL e OVER 2,5 ci sembrano le puntate migliori.

Chelsea-Arsenal dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:15.

