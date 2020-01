Napoli-Lazio: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedì 21 gennaio 2020 torna la Coppa Italia. In campo si affronteranno il Napoli di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi, nel primo quarto di finale della competizione nostrana. Neanche a dirlo i momenti che stanno vivendo le due compagini sono diametralmente opposti. I giocatori del Napoli, dopo l’ennesima sconfitta in campionato con la Fiorentina, sono stati costretti ad andare in ritiro, salvo poi abbandonarlo il giorno successivo. I risultati non arrivano, Gattuso è preoccupato per la poca voglia e il gioco praticamente nullo, ma in questo momento c’è da concentrarsi su una sfida da dentro o fuori. La Lazio continua a volare in campionato e cercherà di passare questo turno per arrivare nelle migliori condizioni possibili al derby di domenica. I partenopei scenderanno in campo con il 4-3-3, Demme partirà dal primo minuto, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Lozano, Milik ed Insigne. La Lazio di Inzaghi conferma i soliti undici, torna Lulic dal primo minuto, ci sarà Bastos in difesa, mentre in avanti fiducia ad Immobile e Caicedo, autori di una stagione strepitosa. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Napoli-Lazio:

Napoli-Lazio probabili formazioni:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi



Napoli-Lazio quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.53 3.40 2.70 1.95 1.75 1.60 2.20 2.60 3.40 2.55 2.00 1.75 1.60 2.20 2.63 3.40 2.66 1.93 1.78 1.62 2.16

Quote equilibrate tra le due squadre, la giocata che consigliamo è il segno GOAL quotato intorno all’1.60.

Napoli-Lazio dove vederla in TV

La partita tra Napoli e Lazio verrà trasmessa su Rai 1.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.