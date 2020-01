Mercoledì 22 gennaio alle ore 21:15 si affronteranno nel tempio di Old Trafford i padroni di casa del Manchester ed il Burnley, in quello che si preannuncia come uno dei match più interessanti della ventiquattresima giornata di Premier League. La classifica è buona ma non perfetta per entrambe: i Red Devils sono quinti con 34 punti e sono alla furiosa ricerca di vittorie per agguantare la zona Champions, i Clarets invece dopo un periodo terribile di risultati si sono destati vincendo nell’ultimo turno ed ora sono quattordicesimi con 27 punti. Ole Solskjær sta cercando rinforzi per il suo United: si parla di trequartisti, mediani e attaccanti, ma al momento l’obiettivo numero uno è un rifinitore che possa dare qualità sulla trequarti e si sta trattando fino alla morte per portare a Manchester il portoghese Bruno Fernandes, ma abbandonando il mercato e tornando al campo ci sono da registrare gli enormi passi in avanti che stanno facendo numerosi calciatori giovani lanciati da Solskjær e per questo motivo i tifosi stanno sostenendo in tutto e per tutto il lavoro del loro idolo che ora allena la loro squadra del cuore; assenze pesanti in casa United: out Rashford, Rojo, McTominay e Pogba, speranze flebili di convocazione invece per Tuanzebe che non è al meglio e non si è allenato ma ha smaltito le noie muscolari che lo avevano rallentato nelle ultime due settimane. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Burnley:

Manchester United-Burnley probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; Greenwood, Mata, James; Martial.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Wood.

Manchester United-Burnley quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 4.50 8.00 1.97 1.77 2.00 1.73 1.40 4.75 7.75 2.10 1.67 1.95 1.75 1.41 4.55 8.25 1.98 1.77 2.00 1.75

Ci sembra una gara da UNDER 2,5 o da NO GOAL.

Manchester United-Burnley dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:15.

