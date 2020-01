Atalanta-SPAL: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Nel match del monday night le protagoniste saranno Atalanta e SPAL. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Coppa Italia, ma arrivano a questo appuntamento con stati d’animo e obiettivi agli antipodi. I padroni di casa proseguono la lotta verso l’Europa dei grandi ed il quarto posto ottenuto dopo il girone d’andata fa bene sperare. La formazione di Semplici è in piena lotta per non retrocedere e proverà ad infastidire la squadra bergamasca. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Atalanta-SPAL:

Atalanta-SPAL formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Gosens, Pasalic, Freuler, de Roon; Gomez; Zapata, Ilicic.

Formazione ufficiale SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Missiroli, Dabo, Reca; Petagna, Di Francesco.

Atalanta-SPAL dove vederla in TV

La partita tra Atalanta e SPAL sarà trasmessa su SkySportSerieA.

Sipario aperto sulla ventunesima giornata di Serie A, arrivano i botti grazie ai big match: il derby di Roma si giocherà alle ore 18:00 di domenica, mentre alle 20:45 il posticipo se lo giocheranno all’ultimo sangue Napoli e Juventus, interessante anche Inter-Cagliari nel lunch match delle 12:30 e Torino Atalanta, posticipo del sabato sera, occhio anche alla sfida in bassa quota tra Samp e Sassuolo domenica alle 15:00.