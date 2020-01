Juventus-Roma: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 20:45, si giocherà la seconda partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida vedrà protagoniste la Juventus di Maurizio Sarri e la Roma di Paulo Fonseca. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno di campionato e sono arrivate sino a qui eliminando rispettivamente Udinese e Parma. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2, con Gianluigi Buffon che onorerà il suo ruolo da portiere di coppa, partendo titolare. In difesa spazio a Rugani che affiancherà Bonucci, sull’esterno Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Rabiot ed Emre Can, con Bernardeschi che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo ed Higuain. Fonseca dovrà fare a meno di Edin Dzeko, fiducia dunque a Kalinic che deve ancora sbloccarsi con la maglia della Roma. A centrocampo torna Cristante, mentre il trittico di trequartisti sarà formato da Under, Pellegrini e Kluivert. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Roma:

Juventus-Roma probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All Sarri

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca



Juventus-Roma quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.55 4.25 5.50 2.10 1.65 1.70 2.05 1.53 4.00 6.00 2.05 1.72 1.80 1.91 1.53 4.30 6.10 2.06 1.68 1.78 1.93

Juventus favorita con il segno 1 quotato intorno all’1.55.

Juventus-Roma dove vederla in TV

La partita tra Juventus ed Roma verrà trasmessa su Rai 1.

