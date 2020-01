Juventus-Parma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Juventus e Parma scendono in campo per il posticipo serale di questa 20esima giornata. Gli uomini di Maurizio Sarri puntano a mantenere il ritmo Scudetto e a tenere a debita distanza Lazio e Inter, mentre il Parma continua a cullare sogni europei visto anche l’andamento lento delle dirette concorrenti. I ducali, eliminati in settimana in Coppa Italia dalla Roma, hanno tenuto a riposo diversi titolari, tra cui anche quel Dejan Kulusevski che a giugno si vestirà proprio di bianconero. Sarà dunque lo svedese il vero osservato speciale di serata, con Maurizio Sarri pronto a carpirne e analizzarne tutte le qualità peculiari. Juventus che punterà, ancora una volta, sul momento di forma straordinario di Dybala e, soprattutto, Cristiano Ronaldo, visto anche lo stato di forma non ottimale di Gonzalo Higuain: per il portoghese l’obiettivo è proseguire sulla falsa riga delle ultime giornate, durante le quali sono arrivati gol decisivi e prestazioni all’altezza. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Parma:

Juventus-Parma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Formazione ufficiale Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Kurtic, Kucka; Kulusevski, Inglese, Scozzarella. All. D’aversa

Genoa-Roma dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Parma sarà trasmessa su SkySport e SkyCalcio.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.