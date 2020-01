Lecce-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Domenica 19 gennaio, alle ore 15:00, il Lecce di Liverani ospiterà l’Inter di Antonio Conte. I leccesi, dopo un dignitoso girone d’andata, puntano ora a racimolare più punti possibili nel minor tempo, per arrivare ad una salvezza tranquilla in qualche mese. L’avversario di giornata non è dei più facili, anzi. I nerazzurri dovranno riscattare la prestazione non all’altezza vista contro l’Atalanta nello scorso turno e, con un occhio al mercato che potrebbe portare Eriksen e Giroud, Antonio Conte vorrà replicare quanto visto in Coppa Italia contro il Cagliari. Le scelte dei mister non presentano grandi sorprese, con Liverani che opta per il 4-3-1-2 con Falco e Babacar a guidare l’attacco. Gli ospiti scenderanno in campo con il 3-5-2, con Candreva che dovrebbe partire dal primo minuto a destra. Lukaku e Lautaro, neanche a dirlo, formeranno la coppia d’attacco. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lecce-Inter:

Lecce-Inter formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Rispoli, Deiola, Petriccione, Donati; Mancosu; Lapadula, Babacar. All. Liverani

Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. All. Conte

Lecce-Inter dove vederla in TV

La partita tra Lecce ed Inter sarà trasmessa su SkySportSerieA.

