Genoa-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle 18 di oggi Genoa e Roma si incrociano a Marassi in una sfida molto importante, considerato il momento interlocutorio di entrambe le squadre. Per i giallorossi di Paulo Fonseca l’obiettivo è quello di ripartire a macinare punti anche in campionato, dopo l’inizio anno non semplice con le due sconfitte subite dalle torinesi; come se non bastasse, il portoghese si trova ancora una volta costretto a fare la conta degli infortunati, visti gli 8 assenti per problemi fisici. Necessario a questo punto l’impiego dal primo minuto del rientrante Spinazzola, che in settimana era ad un passo dall’accasarsi all’Inter prima che lo scambio con Politano tramontasse definitivamente. Il Genoa di Davide Nicola cerca invece punti importanti per la corsa salvezza, in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato invernale: necessario, come ammesso dallo stesso tecnico rossoblu in conferenza stampa, assicurarsi che i nuovi arrivati si facciano trovare pronti quanto prima. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Genoa-Roma:

Genoa-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Genoa-Roma dove vederla in TV

La partita tra Genoa e Roma sarà trasmessa su SkySport e SkyCalcio.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.