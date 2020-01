Due delle realtà più solide della nostra Serie A si sfidano oggi allo Stadio Dall’Ara. Bologna e Verona si incrociano per raggiungere i rispettivi obiettivi e, chissà, diventare sempre più ambiziose. La classifica sorride più agli scaligeri che ai felsinei, che sono tuttavia apparsi in crescita dal punto di vista del gioco anche in occasione della recente sconfitta contro il Torino. I padroni di casa dovranno anche dimostrare di non essere eccessivamente influenzati dalle vicende di mercato: Ivan Juric registrerà diverse partenze a fine stagione (la prima sarà quella di Rrahmani, direzione Napoli) ma non ha alcuna intenzione di far abbassare la guardia ai suoi. I gialloblu potrebbero approfittare anche di un dato statistico allarmante riguardante i padroni di casa: gli uomini di Mihajlovic, infatti, subiscono gol in Serie A da ben 14 incontri consecutivi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bologna-Hellas Verona:

Bologna-Hellas Verona formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander

Formazione ufficiale Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

Bologna-Hellas Verona dove vederla in TV

La partita tra Bologna e Hellas Verona sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

