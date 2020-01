Milan-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Lunch match pregno di contenuti quello della giornata di oggi. Allo Stadio Giuseppe Meazza scende in campo il Milan di Stefano Pioli, rinfrancato dagli ultimi risultati e spinto dal calore di più di 50.000 spettatori. In attesa dei possibili sviluppi di mercato, tra la cessione di Ricardo Rodriguez e il possibile arrivo di Dani Olmo, i rossoneri ricevono una Udinese in forma smagliante e forte di una classifica finalmente consona ai buoni valori della squadra. Da quando è approdato sulla panchina dei friulani, Luca Gotti è stato abile a ridare un’anima e una quadratura tattica a una squadra in passato troppo discontinua a livello di risultati e prestazioni. Con una vittoria oggi, la truppa bianconera si porterebbe a un solo punto in classifica proprio dal Diavolo. La partita sarà arbitrata dal sig. Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Santoro. Al VAR ci sarà il collega Calvarese con l’assistente Di Iorio. Quarto uomo invece il sig. Prontera. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-Udinese:

Milan-Udinese formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

Formazione ufficiale Udinese: Musso; Troost-Ekong, Becao, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Milan-Udinese dove vederla in TV

La partita tra Milan e Udinese sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

