Newcastle-Chelsea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il sabato di Premier League si chiuderà col match delle 18:30 tra Newcastle e Chelsea, la partita della ventitreesima giornata è in programma per il 18 gennaio. La classifica ci parla di due squadre che stanno disputando una bella stagione: i Magpies sono tredicesimi con 26 punti pur non vincendo da quattro gare, i Blues invece viaggiano in quarta posizione, in zona Champions, con 39 punti. Steve Bruce ha un impellente bisogno di attaccanti, la sua squadra fatica a trovare la via del gol e gli inserimenti dei centrocampisti non sempre garantiscono la rete, pertanto sul mercato il Newcastle sta cercando un bomber e per i Magpies si fa il nome di Piatek; per il match Bruce avrà numerosissime grane perché dovrà scegliere se schierare o meno diversi ragazzi che non sono al meglio: a mezzo servizio Bruce avrà Muto, Dummett, Gayle, Saint-Maximin, Ki, Schar e Yedlin. Frank Lampard vede finalmente riaprirsi le porte del calciomercato per il suo Chelsea, dopo il blocco delle due sessioni precedenti, dunque ora il tecnico dei Blues si aspetta almeno un rinforzo nella zona offensiva; nel Chelsea rimarranno out Loftus-Cheek e Pulisic, mentre Alonso e Kanté seppur non al meglio faranno parte dei convocati che prenderanno parte alla spedizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Newcastle-Chelsea:

Newcastle-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Lejeune, Fernandéz, Clark; Yedlin, M. Longstaff, S. Longstaff, Almiron, Willems; Atsu, Joelinton.

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham.

Newcastle-Chelsea quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.75 4.50 1.50 2.10 1.65 1.75 1.97 5.75 4.50 1.48 2.20 1.62 1.80 1.91 6.05 4.42 1.52 2.10 1.68 1.75 2.00

OVER 2,5 e segno 2 ci sembrano le puntate migliori

Newcastle-Chelsea dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 18:30.

