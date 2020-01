Milan-SPAL: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, si giocherà la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020. La sfida vedrà come teatro lo Stadio San Siro è quella che vedrà contrapporsi il Milan di Pioli e la SPAL di Semplici. I rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo la bella vittoria, targata Ibrahimovic, ottenuta a Cagliari in campionato. Vincere anche gli ottavi di coppa potrebbe essere una buona occasione per recuperare una stagione che a tratti è stata disastrosa sin qui. La SPAL, dal canto suo, sta dimostrando di avere grandi difficoltà a livello di gioco e di risultati, ma provare a far bene in una partita secca, contro un avversario blasonato, in uno stadio del genere, è sicuramente d’obbligo. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Pioli trova due nuovi innesti che dovrebbero partire dal primo minuto, ovvero Begovic e Kjaer. Al centro dell’attacco dovrebbe partire Piatek, ma attenzione ad Ibrahimovic che potrebbe partire dal primo minuto ai danni del polacco. Semplici conferma il 3-5-2 con Petagna e Floccari che guideranno l’attacco. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-SPAL:

Milan-SPAL formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Milan (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. All. Pioli

Formazione ufficiale SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. All. Semplici

Dove vedere in TV ed in streaming Milan-SPAL

La partita tra Milan e SPAL verrà trasmessa su Rai 2.

