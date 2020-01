Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020. La partita andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e vedrà sfidarsi in campo Fiorentina ed Atalanta. Non la migliore delle stagioni per i viola, con il cambio in panchina e con i punti in classifica che non rispecchiano gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Discorso totalmente diverso per l’Atalanta, che ha chiuso il girone d’andata con un ottimo pareggio a Milano con l’Inter e nonostante gli sforzi per il miracolo ottenuto in Champions League, continuano a far bene anche in campionato occupando la quarta posizione. Ora testa alla coppa nazionale, con entrambi gli allenatori che mostrano di tenere molto a questo appuntamento. Poco turnover, quasi nullo. Il modulo scelto da Iachini è sempre il 3-5-2, con Cutrone e Vlahovic pronti a guidare l’attacco. Gasperini opta per il 3-4-2-1, con Sportiello che difenderà la porta e Duvan Zapata che torna dal primo minuto in attacco. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta:

Fiorentina-Atalanta formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone. All. Iachini

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Dove vedere in TV ed in streaming Fiorentina-Atalanta

La partita tra Fiorentina e Atalanta verrà trasmessa su Rai 2.

