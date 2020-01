Burnley-Leicester: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventitreesima giornata di Premier League metterà di fronte Burnley e Leicester, match in programma per domenica 19 gennaio ore 15:00. Entrambe le squadre vivono un momento complicato ma la classifica sorride decisamente più ad una compagine che all’altra: i Clarets sono reduci da quattro sconfitte consecutive ed ora sono quindicesimi con 24 punti, diversamente le Foxes hanno perso tre degli ultimi cinque match disputati ma sono ancora terzi con ben 45 punti. Sean Dyche si aspetta rinforzi in questa sessione, il Burnley ha bisogno di una ringiovanita generale e di almeno un paio di acquisti, altrimenti si rischia seriamente di scendere di categoria; grane pesanti per Dyche: out l’ala Gudmundsson e l’attaccante Barnes, a mezzo servizio invece la punta Jay Rodriguez e l’esterno Brady. Brendan Rodgers ha visto i suoi rallentare un po’ dopo un grandissimo avvio di stagione ma, vista la classifica, difficilmente qualcuno li spodesterà dalla zona Champions, dunque per quanto riguarda il mercato difficilmente le Foxes si muoveranno in entrata; out sicuramente i centrocampisti infortunati Amartey, James e Ndidi, perciò in mediana toccherà a Chodoury giocare titolare, mentre il capitano Morgan ha recuperato dalle noie muscolari e pertanto andrà in panchina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Leicester:

Burnley-Leicester probabili formazioni:

Probabile formazione Burnley (4-4-1-1): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, McNeil; Hendrick, Wood.

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Choudoury; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Burnley-Leicester quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.00 3.65 1.87 1.92 1.80 1.67 2.05 4.20 3.60 1.80 1.90 1.83 1.75 1.95 4.35 3.50 1.87 1.92 1.82 1.71 2.06

Crediamo che il segno X possa uscire clamorosamente da questa partita che si preannuncia interessantissima.

Burnley-Leicester dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 15:00.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Nel podcast tematico sulla Premier League di questa settimana abbiamo fatto il punto sull’imminente ventitreesimo turno. La giornata offrirà numerosi match delicati: il Watford il miracolosa ripresa affronterà il malridotto Tottenham, Arsenal e Sheffield si sfideranno per continuare a credere nel sogno Europa League mentre Norwich e Bournemouth si affronteranno per rinvigorirsi di speranze salvezza in vista di maggio. Non solo match delicati, anche big match ci attendono: un interessante Newcastle-Chelsea si giocherà sabato sera, mentre domenica gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati su Anfield per Liverpool-Man Utd, la grande classica della Premier League