La grande classica della Premier League, ben centoventotto trofei nella storia di queste due squadre, si giocherà in uno degli stadi più rappresentativi della storia del calcio: ad Anfield si daranno battaglia Liverpool e Manchester United, match in programma per domenica 19 gennaio alle ore 17:30. La classifica non vede le squadre vicine e pertanto si potrebbe pensare ad un match a senso unico, ma attenzione perché questo derby d’Inghilterra nella gara di andata ci ha regalato l’unico pareggio in campionato del Liverpool che altrimenti le avrebbe vinte tutte da inizio stagione; i Reds sono primi con ben 61 punti, i Red Devils invece sono quinti con 34 punti. Jurgen Klopp ha trovato un nuovo rinforzo sul mercato grazie all’acquisto di Minamino, giovane attaccante che può svariare su tutto il fronte offensivo, e considerata la classifica il mercato dei Reds potrebbe anche terminare qui; per il match Klopp avrà qualche noia di formazione: out Clyne, Keita e Milner per infortunio, a mezzo servizio e quindi da monitorare fino all’ultimo secondo per evitare di rischiare inutilmente che si facciano male i vari Fabinho, Lovren e Matip. Ole Solskjær sta cercando un trequartista e sembra sempre più vicino all’acquisto di Bruno Fernandes, largamente cercato anche in estate, attendendo news in tal senso si registra anche una richiesta del tecnico alla società per l’acquisto di un mediano; continua l’epidemia di infortuni in casa United: Solskjær si ritroverà senza due big come Pogba e McTominay, mentre Bailly, Rojo, Fosu-Mensah, Tuanzebe e Lingard non sono al meglio e difficilmente riusciranno a scendere in campo seppur potrebbero far parte della spedizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Liverpool-Manchester United:

Liverpool-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; James, Pereira, Rashford; Martial.

Liverpool-Manchester United quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 4.75 7.50 2.15 1.65 1.85 1.85 1.42 4.60 6.75 2.20 1.62 1.83 1.87 1.43 4.50 7.77 2.12 1.67 1.75 2.00

Consigliamo lo stesso risultato dell’andata: il segno X, ed in più ci sembra molto buona anche l’opzione GOAL.

Liverpool-Manchester United dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.

