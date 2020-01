West Ham-Everton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Necessità di punti, tecnici nuovi e sogni di Europa League: tutto questo sarà West Ham-Everton, match della ventitreesima giornata di Premier League in programma per sabato 18 gennaio alle ore 16:00. La classifica vede le squadre in ripresa, ma ancora ben distanti dagli standard a cui ci hanno abituato: Hammers in sedicesima posizione con solo 22 punti, Toffees undicesimi con 28 punti. David Moyes è tornato al West Ham ed essendo anche un ex di lungo corso all’Everton questo match sarà come un ritorno a casa per lui, con lo stadio intero che lo acclamerà; Moyes non avrà a disposizione Fredericks, Yarmolenko, Wilshere e Antonio per questo match, in più il portiere Fabianski sta provando a recuperare dallo strappo subito contro lo Sheffield ma difficilmente giocherà titolare. Duncan Ferguson e Carlo Ancelotti stanno facendo un grande lavoro all’Everton e i tifosi ora sognano un rilancio dei Toffees nella zona coppe, ma per farcela avranno bisogno di inanellare diversi risultati utili positivi ed avranno bisogno anche di una mano dal mercato; Ancelotti dovrà fare a meno dei lungo degenti Gbamin, Gomes ed Iwobi, mentre il resto della rosa sarà a disposizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di West Ham-Everton:

West Ham-Everton probabili formazioni:

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Martin; Zabaleta, Ogbonna, Balbuena, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Fornals, Anderson; Haller.

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Walcott, Davies, Sigurdsson, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin.

West Ham-Everton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.90 3.35 2.45 1.90 1.83 1.63 2.15 2.80 3.40 2.40 1.95 1.80 1.65 2.10 2.87 3.35 2.48 1.90 1.84 1.62 2.20

Crediamo negli uomini di Ancelotti e pertanto confidiamo nel segno 2, altrimenti lavatevene le mani e provate col segno X.

West Ham-Everton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 16:00.

