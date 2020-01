Brighton-Aston Villa: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno dei match più delicati della ventitreesima giornata di Premier League vedrà opposte, sabato 18 gennaio alle ore 16:00, Brighton ed Aston Villa. La classifica ci racconta di uno scontro salvezza: i Seagulls sono quattordicesimi con 24 punti, a soli +3 sui Villans, i quali invece sono diciottesimi con 21 punti. Graham Potter ha bisogno di punti per allungare sulla zona rossa, ma c’è comunque da ammettere che il giovane tecnico del Brighton sta guidando bene i suoi attraverso molte difficoltà: molti infortuni, una squadra che si è salvata lo scorso anno per soli due punti ed un mercato che forse non ha dato a Potter gli uomini ideali per la sua idea di gioco; ciò detto, torniamo a parlare di campo sottolineando come (finalmente) l’infermeria del Brighton si va svuotando e quindi Potter potrà contare sulla stragrande maggioranza dei suoi ragazzi, fatta eccezione per i lungo degenti Izquierdo e Burn. Dean Smith ha bisogno di rinforzi dal mercato per sostituire gli infortunati gravi e rinforzare una neopromossa che rischia di tornare in Championship: Heaton, McGinn e Wesley sono la spina dorsale del club e tutti e tre si sono infortunati gravemente, pertanto dopo Reina e Drinkwater ci si aspetta almeno un attaccante ed un difensore dal mercato per continuare a sognare e rincorrere la salvezza; considerate le assenze dei big citati prima, oltre che quelle di Davis, Green e Steer, il Villa verrà schierato da Smith col 3-4-3 con El Ghazi falso nove. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Brighton-Aston Villa:

Brighton-Aston Villa probabili formazioni:

Probabile formazione Brighton (4-3-3): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Bernardo; Propper, Stephens, Alzate; Gross, Maupay, Trossard.

Probabile formazione Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Drinkwater, Taylor; Trezeguet, El Ghazi, Grealish.

Brighton-Aston Villa quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.63 4.25 4.75 2.25 1.60 1.60 2.20 1.60 4.20 4.75 2.20 1.62 1.70 2.05 1.67 4.05 4.88 2.20 1.62 1.60 2.24

Le problematiche di formazione di entrambe le squadre ci portano a pensare che questa possa essere una partita da NO GOAL, altrimenti confidiamo nel Brighton e ci sentiamo di suggerire anche il segno 1.

Brighton-Aston Villa dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

