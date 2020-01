Watford-Tottenham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventitreesima giornata di Premier League si aprirà col match di sabato 18 gennaio, quando alle 13:30 si affronteranno nel lunch match Watford e Tottenham. La classifica vede le due squadre distanti ed in momenti ben diversi della stagione: gli Hornets sono sì diciassettesimi con 22 punti ma sono in netta ripresa grazie alla cura Pearson, mentre gli Spurs stazionano in ottava piazza con 30 punti e per di più non vince da tre giornate. Nigel Pearson ha dato un tocco di equilibrio e manovra propositiva ai suoi ragazzi che ora stanno giocando bene a calcio e per di più raccolgono molti punti; per il match Pearson non avrà a disposizione numerosi big: out Navarro, Prodl, Welbeck, Femenia, Janmaat e Cleverley, e con tutta probabilità anche Hughes alzerà bandiera bianca visto che ha sì recuperato dall’infortunio ma al momento non è in grado di scendere in campo. José Mourinho vede la rosa ridotta all’osso e aspetta dunque qualche rinforzo dal mercato; per il match non saranno a disposizione alcune colonne portanti del club: out Sissoko, Kane, Davies, Lloris e Ndombélé. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Watford-Tottenham:

Watford- Tottenham probabili formazioni:

Probabile formazione Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Cathcart, Dawson, Masina; Chalobah, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Probabile formazione Tottenham (3-5-2): Gazzaniga; Tanganga, Alderweireld, Davynson; Aurier, Lo Celso, Winks, Alli, Rose; Lucas, Son.

Watford-Tottenham quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.25 3.50 2.15 1.97 1.77 1.60 2.15 3.20 3.50 2.10 1.95 1.80 1.70 2.05 3.32 3.35 2.22 1.98 1.77 1.60 2.25

Il GOAL ci sembra la puntata migliore, altrimenti vi invitiamo a rischiare coraggiosamente e puntare ad un più remunerativo segno X.

Watford- Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30..

