Inter-Cagliari: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedì 14 gennaio 2020, alle ore 20:45, andrà in scena il quarto ottavo di finale della Coppa Italia 2020. A scendere in campo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro saranno l’Inter di Conte ed il Cagliari di Maran. Due delle squadre che hanno fatto meglio nel girone di andata in Serie A si sfideranno per approdare ai quarti di finale, arrivando però a questo appuntamento da periodi di flessione. I nerazzurri hanno pareggiato con l’Atalanta in campionato e si trovano sotto la Juventus campione d’inverno, mentre il Cagliari non riesce più a trovare la vittoria in campionato, con il Milan che è stata l’ultima squadra ad approfittarne. Tanto turnover per Conte che potrebbe regalare minuti ad Andrea Ranocchia, mentre a centrocampo Lazaro dovrebbe agire sulla destra. In attacco pronto il giovane Esposito. Per quanto riguarda il Cagliari, il 4-3-1-2 di Maran è confermato con poche sorprese in campo, segnale della voglia rossoblu di scrivere la storia. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Cagliari:

Inter-Cagliari probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Borja Valero, Barella, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Esposito. All. Conte

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Inter-Cagliari quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.45 4.75 6.00 2.20 1.60 1.73 2.00 1.48 4.50 5.75 2.15 1.65 1.80 1.90 1.50 4.40 6.00 2.14 1.63 1.72 2.00

Inter dunque favorita con il segno 1 quotato intorno all’1.50. Per una giocata più azzardata consigliamo il segno OVER 2.5.

Inter-Cagliari dove vederla in TV

La partita tra Inter ed Cagliari verrà trasmessa su Rai 1.

