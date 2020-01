Arsenal-Sheffield: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno dei match più interessanti della ventitreesima giornata di Premier League si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 16:00 all’Emirates Stadium, quando i padroni di casa dell’Arsenal riceveranno il temibile neopromosso Sheffield. La classifica sembra quasi che venga letta in maniera speculare: i Gunners sono solamente decimi con appena 28 punti, le cenerentole Blades sono prepotentemente seste con 32 punti. Mikel Arteta deve muovere passi in avanti sia nel gioco che nella fase difensiva, perché questo Arsenal subisce veramente troppi gol per poter puntare quantomeno all’Europa League; per questa partita Arteta non avrà a disposizione lo squalificato Aubameyang oltre che gli infortunati Chambers e Tierney, mentre Bellerin e Torreira faranno parte dei convocati ma sono tutt’altro che in piena forma e pertanto andranno solamente in panchina. Chris Wilder ha rinnovato sino al 2024 il suo contratto con le Blades, anche meritatamente visti i clamorosi risultati, ed ora il tecnico chiede alla società un paio di rinforzi per continuare a sognare la zona Europa o quantomeno allontanare sempre di più lo spettro retrocessione; riguardo alla questione infortuni non si registrano novità, con l’intera rosa a disposizione del tecnico. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Arsenal-Sheffield:

Arsenal-Sheffield probabili formazioni:

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Guendouzi; Pépé, Ozil, Nelson; Lacazette.

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Arsenal- Sheffield quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.85 3.55 4.25 1.87 1.85 1.70 2.00 1.80 3.60 4.20 1.87 1.87 1.80 1.90 1.83 3.60 4.43 1.90 1.84 1.70 2.07

L’UNDER 2,5 ci sembra l’opzione migliore, ma anche un coraggioso segno 1 non è così impensabile.

Arsenal-Sheffield dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

