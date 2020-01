Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020. La partita andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e vedrà sfidarsi in campo Fiorentina ed Atalanta. Non la migliore delle stagioni per i viola, con il cambio in panchina e con i punti in classifica che non rispecchiano gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Discorso totalmente diverso per l’Atalanta, che ha chiuso il girone d’andata con un ottimo pareggio a Milano con l’Inter e nonostante gli sforzi per il miracolo ottenuto in Champions League, continuano a far bene anche in campionato occupando la quarta posizione. Ora testa alla coppa nazionale, con entrambi gli allenatori che mostrano di tenere molto a questo appuntamento. Poco turnover, quasi nullo. Il modulo scelto da Iachini è sempre il 3-5-2, con Boateng e Vlahovic pronti a guidare l’attacco. Gasperini opta per il 3-4-2-1, con Sportiello che difenderà la porta e Duvan Zapata che torna dal primo minuto in attacco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Fiorentina-Atalanta:

Fiorentina-Atalanta probabili formazioni:

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All. Iachini

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.05 3.65 2.15 2.15 1.65 1.55 2.35 3.00 3.60 2.20 2.20 1.62 1.55 2.30 2.94 3.50 2.30 2.14 1.63 1.52 2.36

Atalanta dunque favorita con il segno 2 quotato intorno al 2.20. Per una giocata meno rischiosa consigliamo il segno GOAL.

Fiorentina-Atalanta dove vederla in TV

La partita tra Fiorentina e Atalanta verrà trasmessa su Rai 2.

