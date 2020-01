Lazio-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Quello che attende la Lazio quest’oggi è un vero e proprio appuntamento con la storia. La sfida con il Napoli rappresenta per i biancocelesti la possibilità di raggiungere per la prima volta nella loro storia le 10 vittorie consecutive in campionato. Un filetto straordinario che ha di fatto permesso ai romani di essere considerati da rivali e addetti ai lavori come rivali più che credibili per la lotta Scudetto. All’Olimpico di Roma si presenta un Napoli ferito ed in difficoltà, che sta trovando parziale ristoro nei colpi operati sul mercato; intanto però c’è da pensare al campo e ad una sfida difficilissima, che Gennaro Gattuso e i suoi affronteranno per giunta con un considerevole numero di defezioni, su tutte quelle di Meret. Koulibaly e Mertens. A parlare a favore degli Azzurri ci pensano, quantomeno, i numeri: il Napoli batte la Lazio da ben 5 partite consecutive in Serie A, nelle quali i biancocelesti hanno subito una media di 3 gol a partita; questa rappresenta, di fatto, la striscia di sconfitte consecutive più lunga attualmente porta nella massima serie contro lo stesso avversario. Dati significativi che, tuttavia, contrastano di fatto con quello che è il momento diametralmente opposto vissuto dalle due squadre. L’arbitro della sfida sarà il signor Orsato: la Lazio è la seconda squadra diretta più volte (35 precedenti suddivisi in 13 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte) dal fischietto di Schio, curiosamente proprio alle spalle del Napoli, diretto in 43 occasioni e con un bilancio altrettanto positivo (15 vittorie, 15 pareggi e 13 sconfitte). Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli:

Lazio-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lazio: in attesa

Formazione ufficiale Napoli: in attesa

Dove vedere in TV ed in streaming Lazio-Napoli

La partita tra Lazio e Napoli verrà trasmessa su SkySportSerieA.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.