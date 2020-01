Cagliari-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Due delle deluse dell’ultimo turno di campionato si sfidano per chiudere il proprio girone d’andata. Un percorso diametralmente opposto, quello di Cagliari e Milan: i padroni di casa, nonostante il recente periodo di flessione, hanno costruito un progetto importante e ambiscono ad un piazzamento europeo a fine stagione; discorso diametralmente opposto per i rossoneri, che in questo mercato di gennaio opereranno anche per provare a raddrizzare un’annata che non ha per il momento riservato alcuna consolazione. Gli uomini di Stefano Pioli si affideranno anche alla tradizione, visto e considerato che il Cagliari negli ultimi 31 precedenti in Serie A contro il Milan ha trovato i 3 punti soltanto una volta contro le 23 rossonere. Dati che contrastano con la storia attuale del Diavolo, nonché con le difficoltà dal punto di vista offensivo per le quali Zlatan Ibrahimovic è stato convinto a tornare, visti e considerati i soli 16 gol segnati fin qui. Nessun dubbio sul fatto che la truppa di Rolando Maran, tuttavia, voglia ripartire dando un segnale forte: il 4 a 0 subito a Torino contro la Juventus ha sollevato per la prima volta qualche piccolo malumore in una stagione sin qui trionfale per i rossoblu. Sensazioni negative che sin da subito il tecnico dei sardi vuole provare a contrastare, per riprendere quanto prima il cammino verso una storica qualificazione europea. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan:

Cagliari-Milan formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Formazione ufficiale Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli

Dove vedere in TV ed in streaming Cagliari-Milan

La partita tra Cagliari e Milan verrà trasmessa su SkySportSerieA e SkyCalcio1.

