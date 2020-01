Inter-Atalanta: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Una sfida fantastica tutta a tinte nerazzurre. L’anticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A vede affrontarsi nella splendida cornice di San Siro Inter e Atalanta. La capolista contro quella che, al netto delle recenti prestazioni, è la squadra più divertente ed entusiasmante del campionato. Un confronto dal quale si traggono diversi spunti di interesse e di riflessione. L’estro e la classe di Gomez e Ilicic contro la forza di Lukaku e Lautaro Martinez; la grinta e l’energia di Antonio Conte contro il calcio spettacolo del maestro Giampiero Gasperini. A condire il tutto, il recente passato che vede i milanesi incapaci di superare i bergamaschi negli ultimi 3 confronti diretti e i tanti numeri da record delle due compagini. sarà un’Inter che punterà a chiudere il girone d’andata in testa alla classifica considerato che, nelle quattro occasioni in cui si è laureata campione d’inverno, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine campionato. Anche la Dea, in una stagione da record, vuole continuare con questo straordinario andamento, soprattutto dal punto di vista dell’efficienza offensiva. L’Atalanta ha realizzato 48 reti nelle prime 18 gare di questo campionato: l’ultima squadra ad aver segnato 48 o più gol dopo altrettante gare di una singola stagione di Serie A è stata la Fiorentina nel 1958/59. Con una rete i bergamaschi stabilirebbero il primato di reti realizzate nelle prime 19 partite di Serie A negli ultimi 60 anni. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta:

Inter-Atalanta formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Dove vedere in TV ed in streaming Inter-Atalanta

La partita tra Inter ed Atalanta verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

