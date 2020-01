Roma-Juventus: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il big match e posticipo domenicale della diciannovesima giornata di Serie A sarà Roma-Juventus, in programma alle 20:45 di domenica 12 gennaio. La classifica racconta di due squadre forti che si batteranno per continuare a perseguire i loro obiettivi (rispettivamente qualificazione in champions la prima e scudetto l’altra): i giallorossi sono quarti con 35 punti mentre i bianconeri sono secondi (primi a pari merito in realtà) con ben 45 punti. Paulo Fonseca aspetta rinforzi dal mercato, mentre si attendono le uscite di Kalinic, Pastore e Under per dare un’iniezione potente alle casse del club ma al momento tutto tace, nel mentre Petrachi lavora al riscatto di Smalling ed è alla ricerca anche di un vice-Dzeko; per il match saranno indisponibili Fazio, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan e Santon, mentre Cristante e Kluyvert hanno recuperato e andranno in panchina. Maurizio Sarri non otterrà nulla dal mercato, almeno stando a quanto dice Paratici, dunque il tecnico toscano dovrà accontentarsi di Kulusevski che però allenerà solo da giugno; Chiellini, Khedira e Bentancur non saranno della partita, l’unico ballottaggio nell’undici invece riguarda Ramsey e Higuain con l’eventuale avanzata di Dybala qualora giocasse titolare il gallese sulla trequarti. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Roma-Juventus:

Roma-Juventus probabili formazioni:

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain.

Roma-Juventus quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.05 3.55 2.25 2.05 1.70 1.57 2.25 2.95 3.60 2.20 2.05 1.72 1.62 2.15 3.14 3.45 2.26 2.07 1.70 1.52 2.43

L’OVER 2,5 ci sembra la puntata migliore, altrimenti il segno X non ci dispiace affatto come opzione.

Roma-Juventus dove vederla in TV

La partita tra Roma e Juventus sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A alle ore 20:45.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.