Inter-Atalanta: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci a San Siro: una delle sfide più interessanti della diciannovesima giornata di Serie A si giocherà alla Scala del calcio sabato 11 gennaio alle ore 20:45, quando l’Inter riceverà l’Atalanta. La classifica racconta di due squadre in forma che puntano in alto: l’Inter guida la classifica con 45 punti, la Dea quinta con 34 punti vede la zona Champions. Antonio Conte aspetta rinforzi dal mercato, così come ammesso da Marotta i nerazzurri cercano un centrocampista (Vidal?) ed un esterno (Darmian?); per il match Conte non potrà contare su Skriniar e Barella entrambi squalificati, mentre D’Ambrosio sarà out per infortunio, chance invece per Alexis Sanchez che ha finalmente recuperato e andrà in panchina. Giampiero Gasperini non avrà alcuna grana di formazione, avendo recuperato a pieno ritmo anche il bomber Dugan Zapata che andrà in ballottaggio con Muriel per una maglia da titolare, ballottaggio anche tra Hateboer e Castagne per una maglia sulla destra. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Atalanta:

Inter- Atalanta probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Inter- Atalanta quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.65 3.25 2.25 1.60 1.50 2.45 2.00 3.70 3.30 2.25 1.60 1.55 2.30 2.05 3.70 3.42 2.25 1.60 1.48 2.53

Considerate le defezioni di rosa dell’Inter possiamo suggerire il GOAL come scommessa più probabile, ma anche un clamoroso segno 2 ci stuzzica e non poco.

Inter- Atalanta dove vederla in TV

La partita tra Inter e Atalanta sarà trasmessa su DAZN e DAZN 1 (quest’ultimo su SKY)

