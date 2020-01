Cagliari-Milan: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il match che aprirà la diciannovesima giornata di Serie A sarà Cagliari-Milan, partita che si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 15:00. La classifica recita così: Cagliari in caduta libera con tre sconfitte consecutive ma comunque sesto con 29 punti, Milan nell’oblio in dodicesima posizione con appena 22 punti. Rolando Maran non potrà contare ancora su Pavoletti e Cragno, oltre che su Ceppitelli, tutti e tre fermi ai box per infortunio, mentre Cacciatore ha recuperato e sarà della partita anche se non al meglio. Stefano Pioli e l’universo Milan sono ai ferri corti con Suso: ora lo spagnolo è sul mercato ed il suo sostituto si chiama Matteo Politano, ma mercato a parte c’è un campionato da affrontare e contro il Cagliari il tecnico ridisegnerà i suoi con un 4-3-1-2: Calhanoglu agirà alle spalle di Ibrahimovic e Leao, bocciato Piatek anch’esso in lista cessioni con moltissime squadre interessate al ragazzo; uni assenti tra le fila rossonere Duarte e Biglia per infortunio. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Cagliari-Milan:

Cagliari-Milan probabili formazioni:

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Probabile formazione Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Cagliari- Milan quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.10 3.35 2.30 1.90 1.83 1.63 2.15 2.90 3.40 2.30 1.95 1.80 1.65 2.10 3.14 3.30 2.33 1.94 1.80 1.57 2.30

Quote che premiano un Milan in enorme difficoltà, di contro confidiamo nella ripresa del Cagliari e pertanto suggeriamo il segno 1, altrimenti il GOAL ci sembra un’ottima alternativa.

Cagliari- Milan dove vederla in TV

La partita tra Cagliari ed Milan verrà trasmessa su SkySport1, SkySportSerieA e SkyCalcio1.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.