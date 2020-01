Lazio-Napoli: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La diciannovesima giornata di Serie A offrirà numerosi big match, uno dei quali si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 18:00 quando allo Stadio Olimpico i padroni di casa della Lazio riceveranno il Napoli. Le squadre vivono stagioni decisamente diverse e la classifica parla chiaro: biancocelesti in formissima, terzi con 39 punti, azzurri che invece vivono risultati sportivamente tragici e si ritrovano ora in ottava posizione con 24 punti. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Lukaku per infortunio e Parolo per squalifica, mentre ci saranno da valutare per bene le condizioni non ottimali di Vavro e Correa; nell’undici titolare ci sono due ballottaggi: Luis Felipe-Patric e Lulic-Jony. Rino Gattuso sta per accogliere Diego Demme e Stanislav Lobotka, i due nuovi centrocampisti che rinforzeranno la mediana del Napoli, col primo che potrebbe addirittura entrare nella lista dei convocati se l’ufficialità dovesse arrivare per tempo; per il match non saranno a disposizione, per infortunio ufficialmente e per questioni di mercato ufficiosamente, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit e Mertens. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Lazio-Napoli:

Lazio-Napoli probabili formazioni:

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Lazio-Napoli quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.75 3.30 2.35 1.55 1.47 2.50 2.05 3.60 3.25 2.25 1.60 1.53 2.35 2.12 3.55 3.37 2.30 1.57 1.45 2.62

Il GOAL ci sembra la scommessa più ovvia e le quote ne sono testimoni… però, se volete rischiare un pochino ed alzare un po’ la quota, allora suggeriamo il segno X.

Lazio- Napoli dove vederla in TV

La Serie A è in esclusiva Sky e su Dazn e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A alle ore 18:00.

