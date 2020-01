La ventiduesima giornata di premier League si chiuderà col match di domenica 12 gennaio, quando alle 17:30 si affronteranno i neopromossi dell’Aston Villa ed i campioni in carica del Manchester City. La classifica è ben diversa tra le due squadre: Villains in diciassettesima posizione con 21 punti, Citizens terzi con 44. Dean Smith ha perso tre dei suoi uomini migliori: out per infortunio il forte centravanti Wesley, il portierone Heaton ed il mediano McGinn, in più ci sono da valutare per bene le condizioni precarie di Targett e Davis. Pep Guardiola ha ritrovato il fenomenale Laporte in allenamento, ma per rivederlo in campo ci sarà bisogno ancora di qualche settimana, e l’altro unico calciatore out (che ne avrà per quasi tutta la stagione) sarà Sané. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Aston Villa-Manchester City:

Aston Villa-Manchester City probabili formazioni:

Probabile formazione Aston Villa (3-4-3): Heaton; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor; Trezeguet, Kodja, Grealish.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Aston Villa-Manchester City quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 13.00 7.75 1.18 3.60 1.27 1.75 1.97 12.00 7.00 1.19 3.60 1.26 1.65 2.10 13.50 7.35 1.19 3.53 1.27 1.75 2.00

Immaginiamo che la banda Guardiola possa fare un sol boccone dell’avversaria… dunque consigliamo l’ovvio segno 2, o al massimo l’OVER 2,5.

Aston Villa-Manchester City dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.

