Milan-Sampdoria: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Due squadre che vogliono dimenticare in fretta il 2019, anno che ha regalato ad entrambe tante delusioni e decisamente poche soddisfazioni. Milan e Sampdoria iniziano il loro 2020 a San Siro nel tentativo di cancellare il recente passato. Soprattutto i rossoneri, considerato il disastroso inizio di stagione, hanno voluto dare una sterzata forte e inequivocabile con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, già arruolato sin da subito e pronto a scendere in campo. Un cambio di rotta nel segno del numero 21, numero di maglia scelto dall’attaccante svedese: una cifra che riporta anche ai 21 punti di distanza dalla vetta della classifica occupata da Juventus e Inter. Ma non è certamente grazie alla mera matematica che Stefano Pioli e i suoi potranno sperare di superare la Sampdoria. I blucerchiati, dall’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, si sono in parte ritrovati specialmente sotto il profilo della solidità a livello difensivo, riacquistando parte di quella fiducia dispersa col passare dei mesi. Nota a margine per gli scommettitori: potrebbe essere la volta buona per abbracciare i principi della legge dei grandi numeri e puntare sul segno X. Milan e Sampdoria, infatti, non pareggiano dal 2015; da allora, 5 vittorie rossonere contro le 3 blucerchiate. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria:

Milan-Sampdoria formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Formazione ufficiale Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Dove vedere in TV ed in streaming Milan-Sampdoria

La partita tra Milan e Sampdoria verrà trasmessa su SkySport.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.