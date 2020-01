Atalanta-Parma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Il Gewiss Stadium riabbraccia l’Atalanta. Dopo un 2019 a dir poco straordinario, i nerazzurri cominciano davanti al proprio pubblico un 2020 ricco di sfide ed appuntamenti di valore storico. Il primo ostacolo per la truppa di Giampiero Gasperini sarà il Parma, autentica rivelazione di questo campionato e in piena lotta per un piazzamento europeo. I ducali di Roberto D’Aversa arrivano a questa sfida accompagnati da due ottime notizie: il recupero di Roberto Inglese e, soprattutto, la certezza della permanenza di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese, appena acquistato dalla Juventus per la cifra mostre di 35 milioni più bonus, sarà lasciato in prestito ai gialloblu fino al termine di questo campionato, con buona pace della stessa Atalanta che era, di fatto, proprietaria del cartellino del ragazzo. Una trattativa che mette tutti d’accordo e che certamente regalerà ulteriori stimoli allo stesso giocatore per questa partita. Ci sono novità importanti anche per la dea: Gasperini, dopo una attesa infinita, riabbraccia Duvan Zapata: per il colombiano, che torna tra i convocati dopo più di due mesi, l’incubo dell’infortunio è ormai alle spalle. Il grande assente della sfida sarà ovviamente Gervinho, defezione dolorosa per il Parma soprattutto dal punto di vista della spinta offensiva. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma:

Atalanta-Parma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Formazione ufficiale Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All. D’Aversa

Dove vedere in TV ed in streaming Atalanta-Parma

La partita tra Atalanta e Parma verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.