Juventus-Cagliari: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Iniziare bene un 2020 da iscrivere agli annali della storia bianconera. E’ ciò che si augura di certo la Juventus, che scende in campo contro il Cagliari all’Allianz Stadium con l’obiettivo di trovare 3 punti nella calza della Befana. Per quanto il grande obiettivo stagionale sia ovviamente la conquista della Champions League, il cammino della Vecchia Signora non può prescindere da una Serie A in cui Inter e Lazio si sono dimostrate rivali più che credibili nella corsa al titolo. Maurizio Sarri, per superare l’ostacolo Cagliari, farà ricorso a tutte le proprie smisurate risorse tecniche, su tutte l’ormai collaudato tridente composto da Ronaldo, Dybala e Higuain. A mancare all’appello, oltre agli infortunati Chiellini e Khedira, sarà anche lo squalificato Bentancur. Il Cagliari di Maran, nonostante le due sconfitte arrivate a fine 2019, vuole ancora pensare in grande e proverà in tutti i modi a centrare un risultato positivo, nonostante l’assoluto spessore dell’avversario. Nei sardi, anche qui per squalifica, peserà l’assenza del baluardo Pisacane; tra i rientri, certamente importante quello di Olsen tra i pali. I sardi scenderanno in campo anche per strappare quella pagina di Almanacco del Calcio che ci ricorda come l’ultima vittoria dei rossoblu sulla Juventus risalga al lontano 2009: allora sulla panchina del Cagliari era seduto un certo Massimiliano Allegri, l’uomo dei più recenti successi juventini. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari:

Juventus-Cagliari formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Formazione ufficiale Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Dove vedere in TV ed in streaming Juventus-Cagliari

La partita tra Juventus e Cagliari verrà trasmessa su SkySport.

