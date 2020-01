Lecce-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in TV streaming

Alle ore 18:00 allo Stadio Comunale di Via del Mare, a Lecce, i giallorossi ospitano l’Udinese, la sfida è valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Le due formazioni iniziano il nuovo decennio con uno scontro diretto, essendo separate in classifica da appena tre punti; l’Udinese occupa la quattordicesima posizione con 18 punti, mentre il Lecce è sedicesimo con 15 punti. Per entrambe le sconfitte della SPAL e del Brescia di ieri sono un’occasione per allungare le distanze sulla zona retrocessione. I padroni di casa hanno chiuso il 2019 con qualche difficoltà, a Dicembre i ragazzi di Liverani hanno conquistato un solo punto in 3 partite, frutto del pareggio con il Genoa (sconfitte con il Brescia ed il Bologna in campionato, mentre la SPAL ha superato i giallorossi in coppa Italia eliminandoli). Il Lecce non vince in campionato dal 30 novembre, quando superò per 0-1 la Fiorentina al Franchi. L’Udinese invece negli ultimi giorni del 2019 ha rialzato la testa, conquistando 4 punti in tre sfide molto complicate con il Cagliari(V), la Juventus(S) ed il Napoli (P). Nei primi di Dicembre i ragazzi si sono guadagnati il passaggio del turno in coppa Italia, vincendo per 4-0 con il Bologna. Liverani non potrà contare sull’infortunato Majer e su Calderoni, che è squalificato; mentre tra l’unico assente per Gotti è Samir, che rientrerà i primi di Febbraio. L’arbitro del match sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese:

Lecce-Udinese formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Dove vedere in TV ed in streaming Lecce-Udinese

La partita tra Lecce e Udinese sarà trasmessa da SkyCalcio e SkySportSerieA.

