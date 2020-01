Napoli-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Il posticipo della diciottesima giornata di Serie A va in scena alle 20:45 al San Paolo di Napoli, dove gli azzurri ospitano l’Inter di Antonio di Conte. Il Napoli, dopo gli ultimi due mesi da incubo che sono costati l’esonero a Carlo Ancelotti, ha rialzato la testa nell’ultima giornata del 2019, vincendo all’ultimo respiro con il Sassuolo in trasferta. Guardando la classifica l’avversario di giornata sembrerebbe proibitivo, ma se i ragazzi di Gattuso dovessero ritrovare lo smalto delle passate stagioni potrebbero essere considerati tranquillamente una squadra da vertice. L’Inter ha il compito di rispondere alla vittoria di questo pomeriggio della Juventus, che si è nuovamente portata in testa alla classifica con 3 lunghezze di vantaggio sui rivali storici. I nerazzurri non vincono a Napoli dal 1997, da allora 9 vittorie degli azzurri e quattro pareggi. Si presenta alla sfida da imbattuta in trasferta in Serie A da ben 12 partite, nelle quali ha collezionato 10 vittorie e 2 pareggi; l’ultima sconfitta fuori casa nel nostro campionato coincide con l’ultima trasferta della passata stagione, nella quale l’Inter cadde per 1-4 proprio contro il Napoli. L’ arbitro designato per la sfida è Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Napoli-Inter:

Napoli-Inter formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Formazione ufficiale Inter (3-5-2):Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Dove vedere in TV ed in streaming Napoli-Inter

La partita tra Napoli e Inter verrà trasmessa su SkySportSerieA e SkyCalcio1.

