Roma-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi ospitano il Torino di Walter Mazzarri, la sfida è valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I precedenti tra le due squadre nel recente passato sono a favore dei padroni di casa, la Roma nelle ultime 32 sfide con i granata ha ottenuto ben 21 successi, solo 2 sconfitte e 9 pareggi e vince consecutivamente con il Torino all’Olimpico in Serie A da 9 confronti. I ragazzi di Fonseca sono alla ricerca delle quinta vittoria consecutiva in campionato, successo che permetterebbe ai giallorossi di mantenere il passo della Lazio e di mettere pressione all’Atalanta che domani sfiderà il Parma in casa. I granata hanno fin qui collezionato 21 punti in 17 partite partite, il Toro non partiva così male dalla stagione 2014/2015, quando sulla panchina sedeva mister Ventura, che di punti ne collezionò appena 18. La Roma continua ad avere l’infermeria affollata, oggi non saranno del match per infortunio: Santon, Fazio, Zappacosta, Pastore, Kluivert e Cristante. Pellegrini è l’unico diffidato. Anche Mazzarri deve fare i conti con le assenze, sono infatti indisponibili per infortunio Lyanco, Baselli e Iago Falque, mentre Bremer ed Ansaldi sono squalificati. Aina e Rincon i diffidati. La sfida sarà arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Roma-Torino:

Roma-Torino formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1) : Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Formazione ufficiale Torino (3-4-2-1) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

Dove vedere in TV ed in streaming Roma-Torino

La partita tra Roma e Torino verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

