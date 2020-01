Genoa-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova comincerà il nuovo decennio sportivo anche per Genoa e Sassuolo. I padroni di casa ripartono dal nuovo tecnico, il terzo in questo primo scorcio di stagione, Nicola, ex allenatore di Udinese e Crotone ed ex difensore centrale del Genoa negli anni ’90. I precedenti a Marassi in Serie A tra le due formazioni sono 6, 3 vittorie del Genoa, 2 del Sassuolo ed un solo pareggio. I padroni di casa hanno perso le ultime tre partite giocate a Genova (1-3 con l’Udinese, 0-1 con la Sampdoria e con il Torino); solo in due occasioni nella sua storia è arrivata a perdere quattro confronti consecutivamente tra le mura amiche: nel 1959 e nel 2012. Il Sassuolo invece non perde in trasferta da cinque sfide, nelle quali ha ottenuto 2 vittorie (0-1 contro l’Hellas e 0-2 contro il Brescia) e 3 pareggi (0-0 con il Milan, 2-2 con la Juventus e 2-2 con il Lecce). Il Genoa al momento occupa l’ultima posizione in classifica con 11 punti, mentre i neroverdi sono tredicesimi con 19 punti. La gara sarà arbitrata da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo:

Genoa-Sassuolo formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Genoa (3-5-2) : Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore, Duncan, Boga; Caputo. All. De Zerbi

