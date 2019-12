Parma-Brescia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Domenica 22 dicembre alle 15:00 allo Stadio Tardini di Parma i ducali ospitano il Brescia di Eugenio Corini, la sfida è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni hanno ottenuto due vittorie nelle ultime due giornate; il Parma ha conquistato 6 punti in due trasferte sulla carta molto insidiose a Genoa con la Sampdoria ed a Napoli; il Brescia da quando è tornato Corini ha centrato due vittorie negli scontri diretti contro SPAL e Lecce, in settimana ha perso per la prima volta da quando è rientrato il tecnico bresciano nel recupero della settima giornata contro il Sassuolo. Tanti indisponibili per D’Aversa, che nell’ultima giornata ha perso anche Cornelius a Napoli, considerando anche l’indisponibilità di Inglese, il tridente d’attacco sarà formato da Kulusevski, Gervinho e Sprocati. Non ci saranno neanche Karamoh e Scozzarella. Gagliolo e Barillà sono i soli diffidati per i ducali. Corini, che conferma il 4-3-1-2, dovrà invece fare a meno di Ndoj e del lungodegente Dessena, nessuno squalificato, mentre Tonali è l’unico diffidato. La gara sarà arbitrata da Francesco Fourneau proveniente dalla sezione di Roma 1. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Parma-Brescia:

Parma-Brescia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagilolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sporcati, Kulusevski, Gervinho.

Formazione ufficiale Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Toggregrossa, Donnarumma

Dove vedere in TV ed in streaming Parma-Brescia

La partita tra Parma e Brescia sarà trasmessa da SkySportSerieA e SkyCalcio .

