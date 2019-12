Atalanta-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 12:30 si giocherà l’anticipo della domenica della diciassettesima giornata di Serie A. La sfida andrà in scena allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove i padroni di casa dell’Atalanta ospiteranno il Milan di Stefano Pioli. Le due formazioni sono divise da sette punti in classifica, i bergamaschi ne hanno 28, mentre i rossoneri 21. I nerazzurri nell’ultimo turno hanno perso a Bologna, i ragazzi di Gasperini nel caso quest’oggi centrassero la vittoria sorpasserebbero il Cagliari in quinta posizione; Anche il Milan ha necessità di rialzare la testa, dopo le due confortanti vittorie consecutive in trasferta con Parma e Bologna i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 nell’ultimo match di campionato in casa con il Sassuolo. Solito 3-4-2-1 per Gianpiero Gasperini, che dovrà ancora fare a meno del lungodegente Zapata, in attacco ci sarà Ilicic supportato da Gomez e Malinovskyi. L’unico diffidato è Hateboer, nessuno squalificato. Pioli riproporrà ancora il 4-3-3 e dovrà far fronte alle squalifiche di Paquetà e Theo Hernandez, che si aggiungono all’unico assente per infortunio Duarte. Rodriguez sostituirà il terzino ex Real Madrid. La gara sarà arbitrata da Federico La Penna della sezione Roma 1. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

Atalanta-Milan formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Ilicic. All. Gasperini

Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Rafael Leao, Çalhanoglu. All. Pioli

